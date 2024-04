Inter, Inzaghi: “Mancano otto punti. Ora dobbiamo restare lucidi”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così a Sky dopo la sfida contro l’Udinese: “Vorrei fare i complimenti all’Udinese, ha fatto una grande gara e perdere così dà fastidio. Ma penso che si possano salvare con questa organizzazione. Vinta partita importante per il percorso. Abbiamo preso un gol rocambolesco. Ho fatto alla squadra l’esempio di Roma, per fortuna non è capitato spesso di essere sotto. I ragazzi sono stati strepitosi. Abbiamo fatto 26 vittorie su 31 partite. Un grandissimo percorso. Ora dobbiamo restare lucidi. C’è grande armonia, si aiutano tutti. Mancano 8 punti. Abbiamo cambiato qualcosina, ma avevo la convinzione di vincere perché la squadra stava bene in campo. Senza le parate straordinarie del loro portiere avremmo incanalato prima la partita, ma ci sono sempre gli avversari da rispettare. I ragazzi hanno fatto una grande gara, mettendoci un grande cuore e spinti dalla nostra gente. Con l’inserimento di Sanchez siamo stati pericolosi, abbiamo vinto al 95esimo e non abbiamo mai mollato. Questi ragazzi mi emozionano sempre, mi stanno dando tutto con questo cuore. Domani darò un giorno di riposo e poi da mercoledì penseremo al Cagliari, una partita che ci creerà problemi”.