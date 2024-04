Lo Stato Islamico ha minacciato attacchi durante i quarti di Champions

Lo Stato Islamico ha minacciato questo lunedì di attaccare le quattro partite dei quarti di finale di Champions League che si giocheranno questa settimana. Lo hanno fatto attraverso un organo mediatico che si occupa di diffondere il loro messaggio con una foto in cui si legge il motto “Kill them all” e i nomi dei quattro stadi in cui si giocherà. Le partite di questa settimana: Emirates Stadium , Parque de los Príncipes, Metropolitano Arena (Civitas Metropolitano) e Santiago Bernabéu. Lo riporta Onda Cero.

L’ultima strage compiuta dallo Stato islamico è avvenuta poche settimane fa in un centro commerciale di Mosca, dove ha rivendicato un attentato che ha provocato 143 morti e circa 200 feriti. La Spagna è al livello 4 su 5 di allerta antiterrorismo ed è stata rafforzata durante la Settimana Santa.