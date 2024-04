Serie B, frenata in vetta del Parma: il bilancio del weekend

Frena ancora il Parma in vetta alla Serie B. I ducali pareggiano 0-0 contro il Sudtirol e non riescono a tornare al successo dopo il ko interno del turno precedente contro il Catanzaro che aveva interrotto una serie di 3 vittorie consecutive.

Serie B, il riepilogo del weekend: Parma stoppato

Non sa più vincere il Parma di Pecchia che pareggia 0-0 contro il Sudtirol un punto che muove comunque la classifica con i ducali ora a 66 in classifica a 6 giornate dal termine. Alle spalle del Parma vincono però Como e Cremonese(1-2 in casa del Bari di Iachini, sempre più in crisi) che si portano così rispettivamente a -5 e -7 dalla vetta. Un successo che non riesce a trovare il Venezia che impatta 0-0 nel posticipo domenicale in casa dell’Ascoli. In zona playoff vince poi soltanto il Brescia capace di sconfiggere 3-1 il Pisa di Aquilani. Pareggio poi tra il Palermo del neo tecnico Mignani e la Sampdoria di Pirlo. Cade poi il Catanzaro in casa con il Como. Del pari tra Palermo e Samp prova ad approfittarne il Cittadella che sbanca 0-2 Reggio Emilia. Terminano poi tutte in pareggio, Ternana-Modena (0-0), Spezia-Lecco (1-1) e FeralpiSalò-Cosenza (2-2). Un weekend che non cambia di molto gli equilibri di un campionato che si deciderà verosimilmente all’ultima curva.