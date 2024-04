Verstappen alla Mercedes: l’annuncio del pilota

Il possibile approdo di Verstappen alla Mercedes continua a tenere banco all’interno del paddock: a parlare stavolta è il diretto interessato

Il Mondiale 2024 di Formula 1 va avanti e, inevitabilmente, a prendersi la scena sono le notizie legate alla vicende di pista. Ma nel frattempo all’interno del paddock continuano a susseguirsi anche rumors sui movimenti di mercato molto rilevanti. È il caso ad esempio di quelli portati avanti dal team principal della Mercedes, Toto Wolff, impegnato nella ricerca di un degno sostituto di Lewis Hamilton.

Come noto, al termine della stagione corrente il sette volte campione lascerà Brackley per trasferirsi a Maranello, dove lo aspetta una nuova avventura con la Scuderia Ferrari. E così, Wolff ha deciso di rispondere al colpo incassato cercando di realizzare un’operazione altrettanto clamorosa: strappare Max Verstappen alla Red Bull.

L’idea del manager austriaco è nata nelle scorse settimane, dopo che a Milton Keynes ha iniziato a respirarsi un’aria tesa a causa dello scandalo relativo ai presunti “comportamenti inopportuni” di Christian Horner. Ma oggi a che punto siamo?

Verstappen-Mercedes, trattativa in corso. E Max intanto…

Quel che è certo, finora, è che Wolff è stato visto più volte a chiacchierare nel paddock con Jos Verstappen, padre del tre volte campione del mondo. Voci di corridoio riferiscono anche che alcuni uomini Mercedes abbiano già incontrato l’entourage dell’olandese mettendo le basi per una trattativa, notizia però mai confermata ufficialmente dalle parti in causa. “Il mercato è molto interessante, ma bisogna aspettare un po’. Vedremo cosa succederà”, si è limitato a dire il manager austriaco interrogato sulla vicenda.

Contemporaneamente Wolff continua a tessere la sua tela rendendosi spesso protagonista di elogi piuttosto espliciti nei confronti del nativo di Hasselt. Un fatto che non è passato inosservato allo stesso pilota della Red Bull che si è lasciato scappare una frase emblematica di quanto il rapporto tra la Mercedes e il “clan” Verstappen – incrinatosi bruscamente dopo Abu Dhabi 2021 – sia tornato molto sereno negli ultimi tempi. “Recentemente Toto è stato molto gentile e dice un sacco di cose belle su di me!“, ha sottolineato Super Max a margine del successo ottenuto al Gran Premio di Giappone.

La sensazione è che effettivamente siano in corso colloqui parecchio approfonditi e finalizzati alla realizzazione dell’affare. Nei prossimi mesi ne sapremo più. Intanto, per la cronaca, la Mercedes segue con grande attenzione anche Carlos Sainz e Fernando Alonso, e aspetta di vedere come se la cava Kimi Antonelli in Formula 2.