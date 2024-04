Nonostante le indiscrezioni di calciomercato delle ultime ore, Alfredo Pedullà smentisce che l’Inter abbia mai incontrato l’agente di Jonathan David. Il calciatore canadese non rientra negli obiettivi dei nerazzurri. Allo stesso tempo, il club meneghino non avrebbe nessuna intenzione di valutare offerte per Marcus Thuram per ricavare plusvalenze. Non sarebbe dunque in vista un nuovo cambio di centravanti in casa Inter, che ha una posizione chiara e netta e difficilmente cambierà idea.

Calciomercato Inter, né David né Hermoso

Jonathan David resta però in uscita dal Lille, ma appetibile per altri club. Non per l’Inter e la situazione non dovrebbe cambiare nei prossimi mesi. Il canadese, che ha un contratto in scadenza nel 2025, è un obiettivo di Milan e Napoli alla ricerca di un centravanti giovane e di spessore che possa prendere il posto di Giroud o Osimhenm entrambi in uscita in estate. Le due formazioni della Serie A dovranno però fare i conti con l’interesse e la disponibilità economica di qualche club della Premier League.

In casa Inter, nei prossimi mesi, sarà il momento di accogliere un altro numero 9 ovvero l’iraniano Taremi. Il centravanti del Porto arriverà a parametro zero sul calciomercato, completando almeno per il momento il reparto avanzato nerazzurro. L’Inter sul calciomercato attende anche l’arrivo dell’altro colpo a zero già chiuso: Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco classe 1994 andrà in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno e ha già un accordo blindato con i nerazzurri. E andrà a rinforzare ulteriormente la mediana di Inzaghi

Nessuno spazio invece per un terzo parametro zero. Mario Hermoso, accostato all’Inter nelle scorse ore, non è nei radar della club di via della Liberazione. il difensore mancino spagnolo andrà in scadenza con l’Atletico Madrid, ma l’AD Marotta e il DS Ausilio non hanno mai pensato al centrale del Cholo per la difesa dei futuri Campioni d’Italia.