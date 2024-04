Juventus, il derby per certificare il buon momento

La Juventus si avvicina al derby della Mole con tutte le buone intenzioni che contraddistinguono la settimana successiva alle vittorie contro Lazio e a Fiorentina, che hanno riportato il sereno almeno in parte.

Juventus, la settimana prima del derby

Alla Continassa però sanno bene che sarà vietato sbagliare contro il Torino di Juric, una squadra che vuole mantenere vive le speranze di centrare la zona Europa a fine stagione. Milik difficilmente riuscirà a recuperare, Allegri dovrebbe affidarsi ancora a Vlahovic e a Chiesa: i due attaccanti hanno il dovere di trascinare la squadra in questo finale di stagione, in cui sarà necessario accelerare per centrare prima possibile gli obiettivi stagionali. Il club ha necessità di assicurarsi la Champions League del prossimo anno e tiene viva l’ambizione di conquistare un trofeo attraverso il percorso in Coppa Italia, poi si va verso un cambio di guardia in panchina e l’inizio di un nuovo ciclo con diversi movimenti di mercato previsti. Prima di aprire l’era Thiago Motta, però, a Torino, intendono supportare Allegri in un finale di stagione positivo, lontano dai mugugni degli ultimi due mesi.

Giovanni Albanese