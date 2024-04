Il punto sulla B: Como, adesso la volata promozione è concreta

Il Como vuole conquistare la promozione in Serie A e ha messo la freccia, sfruttando anche gli intoppi della Cremonese. I lariani hanno conquistato tre punti rilevanti nella corsa verso la massima serie contro il Bari. Brutto il ko dei grigiorossi. Ma il Como adesso deve guardare solamente a se stesso perché la promozione si può conquistare. Così Roberts nel post-partita di ieri: “Bisogna godersi le vittorie, è importante per caricarsi. Da domani si pensa alla prossima, partita dopo partita. Non bisogna dare troppa importanza ai risultati degli altri. Cerchiamo sempre di costruire e ci sta riuscendo in questo periodo. Continuiamo a lavorare tanto. Bisogna continuare con questa mentalità non egoista, mantenerci sempre pronti. Si va verso un periodo intenso ma dobbiamo continuare a lavorare. Oggi la squadra ha fornito una buona prova mentale, anche nella sofferenza finale. Ritmo da Premier? Dobbiamo prendere esempio, stiamo provando ad alzare l’asticella del ritmo e di tanti altri aspetti. Dobbiamo convincere i giocatori a non accontentarsi e a migliorare, se provi a rilassarti nel calcio vai giù”.