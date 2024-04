Milan, tutto (o quasi) in una notte. All’Olimpico servono attributi

Il Milan si gioca tanto (quasi tutto, a dire il vero) all’Olimpico di Roma. Sfumato molto presto l’obiettivo per la lotta scudetto, adesso la proiezione della truppa di Pioli è interamente incentrata per ribaltare la situazione dopo la gara d’Europa League persa nell’andata dei quarti di finale contro la Roma. La società ha sempre predicato calma – nelle dichiarazioni a mezzo stampa – per il futuro del tecnico, ma uscir fuori dall’ultimo obiettivo stagionale sarebbe una mazzata per le speranze di riconferma.

I rossoneri pensano al presente: Leao deve mettere in campo un’altra verve rispetto a quella dell’andata, ma non è il solo. Fosforo e dinamismo in mezzo al campo, intensità e lotta per riuscire ad imporsi. Il binario è tracciato, ora serve percorrerlo con grande velocità.