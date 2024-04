Real Madrid, Ancelotti: “Vincere a Manchester è un’impresa, siamo contenti”

Al termine della semifinale di Champions League, Carlo Ancelotti è andato ai microfoni di Prime Video per rispondere alle domande dallo studio sulla vittoria ai rigori del suo Real Madrid sul Manchester City di Pep Guardiola. L’allenatore italiano ha conquistato l’ennesima semifinale di Champions League della sua storia.

Ancelotti sul passaggio del turno del suo Real Madrid: “Quest’anno è toccato a loro”

È un Carlo Ancelotti molto soddisfatto del proprio Real Madrid e del passaggio alle semifinali di Champions League, dove lo attenderà il Bayern: “Grande risultato, ottenuto con grande sacrificio. Siamo stati bravi difensivamente, non c’era altro modo per vincere qui, oggi”.

Al momento dei rigori, il tecnico si è isolato non guardando quello che stava accadendo: ”Non mi ricordo cosa stessi pensando durante i rigori. Ho preferito isolarmi”.

Sul confronto con il City: ”L’anno scorso è toccato a noi uscire, quest’anno a loro. Sono una grande squadra e vincere qua è un’impresa e ci siamo riusciti”.

Poi l’analisi della gara, in base a quanto fatto dal City all’andata: ”Abbiamo cercato di chiudere gli spazi dentro. Li abbiamo mandati fuori, ma poi lì ci sono i movimenti di Bernardo e De Bruyne. Difendere con loro è molto difficile, ti creano tanti problemi, ma abbiamo fatto bene per 120 minuti”.