Ultimatum alla RedBull, il padre annuncia: “È il pilota più ricercato”

Ultimatum in piena regola alla Red Bull: a parlare stavolta è il padre del pilota che mette in guardia la scuderia

Weekend di pausa nel Mondiale di Formula 1 in vista del prossimo appuntamento, quello del Gran Premio di Miami che si terrà domenica 5 maggio. Nel frattempo, tiene banco il mercato piloti con alcuni degli attuali protagonisti in griglia in cerca di un Team per la prossima stagione.

Uno di questi è Sergio Perez, compagno di squadra in Red Bull di Verstappen che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il messicano sta conquistando, GP dopo GP, podi importanti insieme all’olandese. Eppure la sua attenzione sembra essere capitalizzata sulla questione legata al contratto.

La scadenza per lui è fissata al termine di questo mondiale e, almeno per il momento, nulla sembra muoversi verso un rinnovo. In vista del 2025, tutto potrebbe cambiare per Checo. Lo ha confermato anche dal padre, Antonio Pérez, che ha mandato un messaggio ben preciso alla scuderia.

Sergio Perez e il contratto in scadenza con la Red Bull, parla il padre

Il padre di Sergio Perez ha dichiarato che suo figlio è il “pilota più ricercato” della Formula 1. Quindi la Red Bull, secondo lui, dovrebbe sbrigarsi a prendere una decisione e rinnovare il suo contratto che è in scadenza.

Una pretesa difficile al momento. Perez vorrebbe infatti un rinnovo triennale ma la Red Bull non sembrerebbe essere disposta ad accontentarlo. Inoltre, dai piani alti della scuderia hanno fatto sapere che non c’è fretta per la decisione. Anzi, per il momento, si pensa solo al Mondiale in corso che è davvero iniziato al meglio per il team campione del mondo.

Situazione questa che non rende felice sicuramente il padre di Sergio, Antonio che come riporta elgoldigital ha elogiato il figlio affermando che aziende da tutto il mondo si avvicinano a lui per iniziative promozionali e di merchandising dei propri prodotti.

L’ultimatum alla Red Bull è stato perciò lanciato. E neanche in maniera troppo velata. Non resta che attendere per comprendere meglio cosa succederà. Tra i possibili sostituti di Perez alla Red Bull spicca Carlos Sainz. Il pilota spagnolo lascerà la Ferrari per far posto ad Hamilton ed è ambito anche dalla Mercedes come sostituto di quest’ultimo.