Calcio italiano in lutto: addio allo storico difensore, lacrime per i tifosi

Il calcio italiano deve dire addio ad un ex difensore che ha lasciato un segno indelebile nella sua storia: tifosi in lacrime

Altro terribile lutto per il calcio italiano che è costretto a salutare un’altra delle sue icone, capace di lasciare il segno nella sua storia.

Fulmine a ciel sereno per il calcio italiano e soprattutto per lo sport sorrentino che nella giornata di domenica ha dovuto dire addio ad una leggenda come Gilberto Noletti. L’ex difensore del club rossonero si è spento all’età di quasi 83 anni e la notizia è stata davvero un colpo al cuore per tutti i tifosi sorrentini e non solo, rimasti totalmente sconvolti dal suo decesso.

Noletti ha fatto la storia del Sorrento, vestendo la maglia rossonera per tre stagioni ed ottenendo un incredibile promozione in Serie B nella stagione 1971-1972. Oltre che grande campione, l’ex difensore si è sempre distinto sul terreno di gioco e fuori per la sua lealtà e la sua correttezza, dimostrandosi anche una grande persona e un uomo di buon cuore, cose rare nel mondo di oggi.

Lutto per il calcio italiano: scompare lo storico difensore Gilberto Noletti

La notizia della morte di Gilberto Noletti, deceduto in quel di Forlì ad 82 anni lo scorso 28 aprile, è stata un colpo durissimo e sconvolgente per tutta Sorrento e non solo. Il popolo rossonero ha perso quello che era uno delle sue icone ed, oltre ad aver centrato la promozione in Serie B, Noletti si era distinto per la sua leadership ed il suo carattere in campo e nello spogliatoio e per questo la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi.

Nei tre anni trascorsi al Sorrento, Noletti ha lasciato il segno nella storia del calcio italiano, divenendo vera leggenda per il club rossonero. Al termine dell’esperienza a Sorrento, Noletti chiuse la propria carriera vestendo le maglie di Casertana e Grosseto che pure si sono unite al dolore dell’intero calcio sorrentino per questa terribile perdita.

Quanto parliamo di Noletti, però, non ci riferiamo ad un giocatore con una carriera povera di soddisfazioni, ma a tutt’altro. L’ex difensore, infatti, ha giocato anche in Serie A dove ha esordito con il Milan all’inizio degli anni ’60’. Con i rossoneri, Noletti ha vinto anche una Coppa Italia nel 1967 ed ha disputato anche la finale della Coppa Intercontinentale persa contro il Santos di Pelé nel 1963.

Sempre in Serie A, inoltre, Noletti ha vestito un’altra maglia importantissima ovvero quella della Juventus dove segnò anche il suo primo gol in massima serie in 14 presenze nella stagione 1962-1963, terminata dai bianconeri in seconda posizione proprio alle spalle del Milan che lo aveva mandato a Torino in prestito.