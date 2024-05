Colpo di scena Sinner: si rivede subito

Nonostante un periodo di appannamento, dovuto soprattutto al fastidioso infortunio all’anca, Jannik Sinner continua a mietere consensi

I tifosi di Jannik Sinner e tutti gli appassionati di tennis sono in ansia per le condizioni fisiche del campione altoatesino. L’infortunio all’anca, più fastidioso che grave ma da tenere comunque sotto controllo, ha impedito al vincitore degli Australian Open di partecipare agli Internazionali d’Italia, uno dei tornei a cui teneva di più, mettendone a rischio anche la presenza al Roland Garros.

Nei prossimi giorni, al termine del periodo di riposo concordato con lo staff tecnico, Sinner dovrà verificare le sue reali condizioni fisiche e capire se potrà volare a Parigi oppure no. In attesa del responso definitivo, un’attesa trascorsa non senza un briciolo di trepidazione, l’atleta azzurro torna a far parlare di sé come protagonista di una prestigiosa campagna pubblicitaria.

Com’è noto, il numero due del tennis mondiale è da tempo sotto contratto con uno dei marchi di moda di maggior fascino e prestigio in ambito nazionale e internazionale. In molti hanno notato come il borsone con cui Sinner scende in campo prima di ogni incontro rechi la griffe unica e inconfondibile di Gucci.

La casa di moda fiorentina, che proprio tre anni fa ha celebrato il centenario della sua fondazione, ha nel campione di San Candido uno dei suoi ‘global brand ambassador‘ più insigni e soprattutto più popolari. In particolare dopo il trionfo agli Australian Open il tennista azzurro è diventato lo sportivo di gran lunga più amato del nostro Paese.

Sinner, il nuovo spot per Gucci è di rara eleganza: i fan impazziscono

Quale momento migliore di questo per firmare una nuova e intrigante campagna pubblicitaria? Sinner è stato infatti immortalato in campo sotto la direzione di Sabato De Sarno, attraverso l’obiettivo di un grande fotografo come Riccardo Raspa. Il risultato, come ampiamente prevedibile, è una campagna di altissima qualità.

Non è la prima volta però che Gucci entra in collisione con il mondo dello sport. Già alla fine degli anni settanta del secolo scorso la maison toscana produsse e realizzò vari accessori e soprattutto calzature, fra cui le famigerate sneakers Tennis 1977, che furono fra le prime scarpe da ginnastica a portare la griffe di un marchio di alta moda. La speranza è che questa campagna sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione agonistica del giovane fuoriclasse italiano.