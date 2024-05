Ritiro Nadal, colpo di scena: l’annuncio lascia sbalorditi i fan

Un momento commovente e ricco di emozioni. Rafael Nadal esce dagli Internazionali d’Italia e sorprende i tifosi con un annuncio inaspettato

Avanza imperterrito, a grandi passi, il momento in cui Rafael Nadal metterà un punto definitivo alla sua strabiliante carriera. Non è mai stato così vicino l’attimo in cui il trentottenne fuoriclasse di Manacor appenderà la fatidica racchetta al chiodo. E quel gesto sancirà la fine di un’era, l’epopea dei cosiddetti ‘Big Three’ del tennis mondiale. Dopo l’amico e rivale Federer, sta per toccare a Nadal dire basta una volta per tutte.

L’eliminazione al secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Hubert Hurkacz, numero 9 del ranking Atp, in due soli set, ha forse rappresentato il passo d’addio di Nadal. Almeno questa era la netta sensazione percepita da tifosi e osservatori al termine dell’incontro sul Centrale del Foro Italico.

Il fuoriclasse maiorchino si è fermato a salutare i tifosi che lo hanno accolto con applausi e cori a suo favore. Nadal, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti per poi abbandonare mestamente l’impianto del Foro Italico. Quello visto contro Hurkacz del resto è un atleta che ha da tempo intrapreso senza ritorno il viale del tramonto.

Dopo il match in molti speravano di assistere a una sorta di cerimonia di commiato, un saluto e un omaggio al grande campione dopo la sua ultima apparizione al torneo romano. Invece, tra lo stupore generale, nel corso della consueta conferenza stampa successiva all’incontro appena perso, Nadal ha spiazzato tutti ancora una volta.

Ritiro Nadal, torna tutto in gioco: dichiarazioni a sorpresa

Le sue dichiarazioni in merito alla sua presunta ultima partecipazione agli Internazionali d’Italia aprono più di uno spiraglio in vista della prossima stagione: “Non so se è stata la mia ultima volta qui, ci sono molte possibilità che lo sia. Nessuna cerimonia? Non so niente. Non ho mai detto che sarà la mia ultima volta qui. L’ho detto a Madrid, qui non sono ancora sicuro che sia stata la mia ultima volta“.

La frase ripetuta più volte lascia chiaramente intendere come Nadal non abbia ancora deciso di fermarsi e di smettere di giocare. Diverso invece il discorso relativo alla sua presenza al Roland Garros che avrà inizio tra due settimane: “Non ho ancora deciso se giocare o no al Roland Garros: come sapete si tratta del torneo più importante della mia carriera ma non ho certezze. Vedremo come mi sentirò nei prossimi giorni, spero di farcela ma non ne sono affatto sicuro“.

Ovviamente, Rafa farà di tutto per esserci. Roland Garros, Wimbledon, Olimpiadi e Laver Cup, potrebbero essere questi gli ultimi tornei clou di una carriera leggendaria, ormai destinata inevitabilmente a concludersi.