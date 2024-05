Ultim’ora, lacrime e addio: ritiro a soli 30 anni

Si preannuncia la stagione dei ritiri quella del 2024: un altro importante campione del tennis finirà la carriera a soli 30 anni

Se Camila Giorgi ha deciso di lasciare il tennis senza annunci ufficiali – lo si è scoperto il giorno dopo dell’inizio degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma che la tennista italiana aveva deciso di appendere la racchetta al chiodo -, altri suoi colleghi hanno scelto di dire addio in maniera più plateale. Un lungo addio sotto gli occhi di tutti come può essere quello di Rafael Nadal.

Il re della terra rossa di Parigi (e anche di Roma), che a giugno compirà 38 anni, a fine stagione probabilmente abbandonerà il circuito Atp e come lui lo farà anche Danielle Collins, che di anni ne ha solo 30 e che, ora come ora, nonostante i problemi di salute, sta giocando il suo miglior tennis di sempre – ha vinto, nel giro di due settimana, l’Open di Miami e poi il torneo Wta 500 di Charleston.

Non ci sono, però, solo loro a voler appendere la racchetta al chiodo al termine del 2024, un altro annuncio tra lacrime e gioia è arrivato da Dominic Thiem, il tennista austriaco arrivato fino a essere il terzo al mondo a marzo del 2020.

Thiem conferma il ritiro: “Concludere la carriera a fine stagione è la migliore decisione per me”

In un video postato sui social, Thiem, anche lui 30enne, ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui alla fine del 2024 lascerà il circuito Atp. “Ciao a tutti, devo darmi un messaggio importante, tanto triste quanto bello – ha iniziato l’austriaco -. La stagione 2024 sarà la mia ultima nel tennis, finirò la mia carriera al termine di quest’anno”.

E ancora: “Ho riflettuto tanto prima di prendere questa decisione. Ho pensato al fantastico viaggio che ho vissuto nel circuito, pieno di successi, di trofei. Ma sono arrivato alla conclusione che questa decisione di concludere la mia carriera a fine stagione sia la scelta migliore per me”, ha concluso Thiem che ha preferito ascoltare il suo polso, che tanti problemi gli aveva dato nell’ultimo periodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dominic Thiem (@domithiem)

Il tennista 117 al mondo, che in carriera ha vinto 17 titoli tra i quali gli Us Open nel 2020, sembrava dovesse essere quello in grado di rompere l’egemonia dei big 3, ma prima la depressione, poi i tantissimi infortuni al polso lo hanno costretto a prendere questa sofferta scelta.