Serie C, tre giorni alla deadline iscrizioni: qualche club traballa

Ogni anno si contano metaforicamente morti e feriti in questo periodo. I fallimenti dei club di Serie C sono, ormai da diversi anni, all’ordine dell’anno. Quasi una scansione temporale precisa che contraddistingue un sistema ormai insostenibile. Il 3 giugno c’è la deadline per le iscrizioni e qualche club traballa: ci riferiamo a Turris, Lecco, Foggia, Ascoli e Altamura (per la questione stadio).

Su Torre del Greco parrebbe esserci la situazione più complicata e il Milan U23 attende un forfait per concretizzare l’iscrizione alla terza serie con Daniele Bonera alla guida della giovane banda rossonera.