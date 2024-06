Leclerc lo ha fatto davvero, mondo della F1 commosso

Charles Leclerc ancora una volta ha stupito tutti con un suo gesto inaspettato: il pilota della Ferrari ha commosso tutto il mondo della Formula 1

Charles Leclerc ha saputo nuovamente colpire nel segno con un suo gesto: il pilota monegasco ha commosso tutta la Formula 1. Prima l’atto, poi il ringraziamento: l’episodio ha scaldato i cuori di chiunque sia appassionato di questo sport e non solo. Ecco allora di cosa stiamo parlando.

Charles Leclerc, diventato l’eroe del Gp di Monaco nella sua Montecarlo dove per la prima volta ha vinto la gara in questo Mondiale 2024, si sta godendo ancora le vibes positive ma senza perdere la concentrazione. Gli impegni sono ancora tanti e la strada da percorrere è ancora lunga.

Nel frattempo però ha anche stupito tutti gli appassionati di questo sport. Il suo gesto non è passato inosservato, così come non era passata inosservata la scelta presa in Giappone. Nel GP di Suzuka, infatti, il pilota della rossa aveva indossato un casco speciale. Un casco in onore e ricordo del suo amico compianto, Jules Bianchi, a distanza di dieci anni dopo l’edizione in cui il pilota ha perso la vita in un incidente in pista. Ebbene, quello stesso casco è andato alla famiglia Bianchi proprio per volere di Leclerc.

Leclerc commuove tutti con il suo gesto: un regalo speciale alla famiglia Bianchi

Charles Leclerc ha voluto perciò regalare a Philippe Bianchi, padre di Jules, il casco del Gran Premio del Giappone. Un gesto da brividi che ha fatto sorridere tutti i tifosi del pilota ma anche in generale gli appassionati di Formula 1. A maggior ragione alla luce del rapporto che il monegasco aveva con il suo amico scomparso davvero troppo presto.

“Grazie Charles – ha scritto Philippe Bianchi sui social come descrizione della foto che lo ritrae con il casco – per questo regalo e il tuo tributo e il tuo supporto per sempre a Jules. Da parte della famiglia Bianchi congratulazioni per la tua fantastica vittoria a Monaco: penso che Hervé (il padre scomparso di Leclerc, ndr) e Jules siano molto orgogliosi di te e del fantastico uomo e pilota che sei… Per sempre Hervé e Jules“.

Ancora una volta il pilota della Ferrari ha mostrato di avere a cuore il prossimo in una maniera incredibile. Ha mostrato vicinanza a una famiglia che non colmerà mai la perdita del proprio figlio, ma che continua ad andare avanti grazie all’amore ricevuto da chi è più vicino.