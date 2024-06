Colpaccio Ferrari, c’è l’annuncio: assist per la Rossa

Annuncio pazzesco, i tifosi della Ferrari adesso sognano in grande: assist e colpo clamoroso, così si può davvero

L’annata in casa Ferrari sembra aver preso una piega decisamente promettente. Rispetto al recente passato, la Rossa ha mostrato una competitività che sta cominciando a spaventare anche la Red Bull.

Il capolavoro firmato da Charles Leclerc a Montecarlo è solo l’ultima traccia di un lavoro proficuo svolto dalla Scuderia di Maranello negli ultimi mesi. Le prestazioni del monegasco sono sotto gli occhi di tutti, così come i punti raccolti quest’anno dalla Ferrari che non è mai stato tanto vicina alla Red Bull.

Christian Horner, in tal senso, deve fare i conti con una vettura non sempre impeccabile. Avere il pilota più veloce in pista è, certamente, un vantaggio. Max Verstappen, nonostante l’amaro sesto posto a Monaco, è riuscito comunque a trionfare in 5 degli 8 appuntamenti stagionali: un trend da vero numero uno. Ed è grazie al suo talento che la Red Bull è stata in grado di vincere, seppur con una vettura decisamente meno prestante delle rivali, a Imola.

Il focus in casa Ferrari è già rivolto anche al futuro, un futuro roseo e promettente che ha già registrato la clamorosa e rumorosissima firma di Lewis Hamilton con il Cavallino Rampante. Al di là del sette volte campione del mondo, però, sembra proprio che qualcosa di grosso si stia muovendo in tal senso: e a confermarlo è stato uno dei grandi rivali della Ferrari, in passato.

Montoya consiglia la Ferrari, così può centrare il grande colpo

Juan Pablo Montoya, ex pilota Williams e acerrimo rivale in pista di Schumacher ai tempi della Ferrari a inizio millennio, ha parlato a ‘RacingNews365’, dando un consiglio alla Scuderia di Maranello sul prossimo grande colpo che potrebbe concretizzare Vasseur.

Il riferimento è ad Adrian Newey, il progettista britannico che nel mese scorso ha lasciato ufficialmente la Red Bull in vista di un suo approdo in una nuova scuderia a partire dal 2025. Montoya ha svelato come la Ferrari potrebbe convincere Newey ad accettare un approdo a Maranello. “L’unico motivo per cui andrebbe alla Ferrari è progettare anche auto da strada, se gli venisse offerto il ruolo di responsabile accetterebbe subito. Newey ama spingere i limiti del design”.

Il colombiano ha parlato del progetto ipercar RB17 che Newey sta portando avanti come ultimo lavoro per Red Bull prima dell’addio definitivo. Uno scenario simile potrebbe essere una possibilità importante da giocarsi in una possibile trattativa con la Ferrari che potrebbe far valere il peso enorme del marchio in un contesto extra F1.

La via, insomma, pare tracciata, anche se la concorrenza su Newey non manca. Nelle prossime settimane arriveranno certamente novità, con i tifosi ferraristi che sperano nell’accoppiata da sogno con Hamilton