ESCLUSIVA SI Euro 2024, Gir. A. La Germania presentata da Laurent Burkart

Euro 2024, Girone A – Germania, Svizzera, Ungheria, Scozia. Altra tappa qui su Sportitalia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di Euro 2024: parliamo della Germania con Laurent Burkart, agente di mercato tedesco.

Esattamente come l’Italia di Spalletti, anche la Germania di Nagelsmann ha esordito con un pari a reti bianche nella prima amichevole pre-Europeo (di fronte all’Ucraina): meno esperimenti rispetto agli azzurri, con la scelta di puntare in avanti su Havertz, sostenuto alle spalle dall’invidiabile trio Musiala–Gundogan–Wirtz. Stasera i tedeschi torneranno in campo per affrontare la Grecia nel secondo test ufficiale prima della manifestazione continentale.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto per parlarci di Kroos e compagni l’agente Fifa Laurent Burkart.

Negli ultimi due Mondiali la Germania è tornata a casa al primo turno, ad Euro2020 ai quarti. Ora giocherà in casa: la vede pronta a tornare ad essere protagonista?

“Nagelsmann e Völler hanno cambiato l’atmosfera nella squadra rendendola molto positiva. Abbiamo molto talento nella nostra squadra. Wirtz e Musiala sono pronti a fare un salto di qualità anche in Nazionale. Quindi sì, vedo una reale possibilità di arrivare in finale a Berlino, stavolta”.

A proposito di Nagelsmann: che ne pensa del lavoro portato avanti in questi mesi? Ha creato un mix di giovani stelle ed esperienza.

“Nagelsmann è una persona super intelligente e soprattutto un bravo ragazzo. Porta a convivere fra loro generazioni diverse, da Rudi Völler a Wirtz e Musiala. Pensa fuori dagli schemi e tutti lo seguono come leader. Questo torneo può portarlo anche ad un livello superiore e renderlo davvero popolare nel nostro paese”.

Gundogan, Musiala ed Havertz penseranno ai gol della Germania, più delle punte più classiche come Fullkrug?

“Abbiamo molti giocatori in rosa che sanno segnare. Vedremo dunque chi sarà più in forma nel torneo. Direi di non perdere d’occhio anche Undav prima del torneo. Magari è meno conosciuto dei compagni, ma è un grande giocatore che si è fatto strada dalla Regionalliga (la terza serie tedesca)”.

Chi sarà il leader, la stella di questa squadra?

“La mia sensazione è che Wirtz sarà il protagonista quest’estate. Ho menzionato già anche Musiala. Undav potrebbe avere un impatto enorme. Tah e Andrich con una grande stagione giocata arriveranno in fiducia. Tutti nel nostro Paese poi chiaramente sperano anche in un altro giocatore…”.

Kroos? Che impatto avrà sul lavoro di Nagelsmann il suo rientro per l’ultimo Europeo in carriera?

“Tutti sperano che Kroos possa brillare ancora una volta, per l’ultima volta. Lui e Nagelsmann hanno lo stesso agente ed anche un rapporto molto stretto. Tutti noi speriamo che possa avere un grande impatto chiaramente”.