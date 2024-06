Carrarese, impresa storica: è di nuovo B, 76 anni dopo l’ultima volta

La Carrarese è in Serie B. Impresa storica dei marmiferi guidati da Antonio Calabro che, partiti lontano dai radar, completano alla grande il percorso, tornando in cadetteria dopo 76 anni. Un percorso che nasce da lontano, visto che nelle ultime stagioni i marmiferi se la sono sempre giocata su ottimi livelli. Mancava l’acuto più pregiato, che è finalmente arrivato. Il Paradiso è stato raggiunto.

Di seguito le parole del match-winner Mattia Finotto alla RAI: “Tantissimi sacrifici, tante partite in pochi giorni e non c’era nemmeno il tempo di esultare. E’ un momento bellissimo. Era importante sbloccarla subito, abbiamo difeso fino all’ultimo minuto. Siamo arrivati un po’ stanchi ed emozionati, la voglia di arrivare in B era tantissima. Sarà una cosa che ci ricorderemo per sempre, abbiamo fatto la storia. E’ stata dura”.