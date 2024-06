Juventus, Milik operato: Rabiot e il futuro

Ritorno a Torino e intervento chirurgico al menisco per Milik, che saltando l’Europeo compromette anche i piani sul mercato della Juve. Dopo l’operazione al J|Medical il polacco è atteso da una quarantina di giorni di terapia: proverà a recuperare per metà luglio, poi si vedrà come andrà a reagire ai primi carichi di lavoro post infortunio. Giuntoli intanto costretto a rimandare le valutazioni sul suo conto e a lavorare di sponda con altre soluzioni in entrata, anche se le priorità per il momento sono altre. Rabiot, per esempio, riflette ancora sul proprio futuro: Giuntoli vuole avere le idee chiare prima dell’inizio dell’Europeo.

Giovanni Albanese