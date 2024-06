Atalanta, Ederson ad AS: “Sono un giocatore nerazzurro e a Bergamo sto bene”

Nonostante i titoli di queste ore, nell’intervista rilasciata in queste ore ad AS, Ederson, centrocampista dell’Atalanta non apre a nessun trasferimento.

Il mediano brasiliano della Dea, infatti, incalzato sulla sua possibile valutazione sul mercato da 40 milioni ha risposto in maniera molto serena: “Non sono abituato a seguire il mondo dei trasferimenti – racconta il brasiliano – Mi fido del mio agente che è con me da 13 anni. Se succederà qualcosa riguardo un trasferimento, il club deve prima accettarlo, e questa è la cosa più importante. Ho un buon rapporto con l’Atalanta e nel momento in cui verranno a dirmi che ho qualche offerta, solo allora inizieranno i colloqui”.

Intanto, Ederson è concentrato solo sulla Copa America col Brasile, prima di andare in vacanza e tornare a Bergamo per una nuova stagione con l’Atalanta. Quando, infatti, gli chiedono dei possibili interessamenti di tante grandi squadre europee, sottolinea ancora: “Ora mi concentrerò sulla Nazionale, è la mia prima convocazione e quindi la mia testa è lì. Poi penserò al futuro e all’Atalanta mi trovo molto bene. Ho appena vinto un grande titolo. Al momento il futuro è qualcosa che non preoccupa”.