Pedullà: “Conferme su Zaniolo e l’Atalanta”

Dopo aver definitivo il riscatto di Charles De Ketelaere, l’Atalanta lavora per rinforzare ulteriormente la trequarti e punta Nicolò Zaniolo. L’indiscrezione lanciata già domenica scorsa, è stata confermata da Alfredo Pedullà che ha sottolineato come in casa Atalanta, Zaniolo è particolarmente apprezzato in particolare da Gian Piero Gasperini.

Il giocatore, che tornerà dal prestito dall’Aston Villa al Galatasaray, piace molto dal Villarreal. Tuttavia, il giocatore ha grande voglia di tornare in Serie A e, ovviamente, c’è grande apertura alla soluzione Atalanta.

Zaniolo era stato proposto nelle scorse ore anche a Fiorentina e Juventus, senza esiti.