Vertice Motta-Giuntoli: è nata la nuova Juve

Thiago Motta e Cristiano Giuntoli si sono ritrovati per la prima di persona, uno di fianco all’altro, e dopo decine di contatti telefonici nelle ultime settimane hanno riempito insieme, a quattro mani, un foglio bianco con le prossime mosse da fare sul mercato: la nuova Juve nasce così. L’inizio di una nuova epoca più che un semplice ciclo, considerate le aspettative che la proprietà ripone sui nuovi uomini Juve.

Thiago Motta, la cui firma telematica sarà resa ufficiale nelle prossime ore, giungerà a Torino nei primi giorni del prossimo mese, un po’ prima del raduno previsto per il 10 luglio. Giuntoli nel frattempo dovrà fare il mercato e adeguare più possibile la rosa alle idee del nuovo allenatore. In dirittura d’arrivo il trasferimento di Szczesny in Arabia Saudita per liberare spazio a Di Gregorio. Mentre proseguono i dialoghi tra Juve e Aston Villa per sbloccare lo scambio tra Douglas Luiz e McKennie, con l’inserimento di Iling Jr nell’affare. Operazione da circa 17-18 milioni, a cui vanno aggiunti i costi dei due cartellini). L’infortunio di Koopmeiners (che salta l’Europeo) non cambia i piani della Juve, attenta pure a Di Lorenzo che è sempre più in rottura con il Napoli. La nuova Juve targata Motta e Giuntoli sta diventando gradualmente realtà.

Giovanni Albanese