Furia in Formula 1: “Situazione inaccettabile”

Episodio a dir poco incredibile quello che si è verificato nel corso dell’ultimo Gran Premio di Formula 1: “Situazione inaccettabile”

Alta tensione lo scorso fine settimana in F1. È infatti avvenuto un episodio che non è affatto passato inosservato e che ha fatto molto rumore nel mondo dei motori. Una vera e propria furia quella che porta la firma dei commissari di gara. Questi ultimi hanno puntato il dito contro gli organizzatori del Gran Premio del Canada. Motivo? Tutta colpa delle carenze a livello di sicurezza sul tracciato di Montreal.

Quello che è accaduto in pista ha appassionato i milioni di tifosi e spettatori con tantissimi colpi di scena. Non si può dire lo stesso per, appunto, i commissari di gara che hanno “vissuto” un altro tipo di dopo gara. Gli steward, infatti, si sono lamentati dell’invasione di pista da parte dei tifosi. Quest’ultima, infatti, iniziata prima della conclusione del giro d’onore di fine corsa.

F1, furia degli steward contro gli organizzatori: “Inaccettabile”

Cosa è successo a Montreal? A quanto pare alcuni spettatori, nel corso del giro d’onore, hanno trovato il modo di entrare sul tracciato dopo che la bandiera a scacchi era stata sventolata. Anche se il tutto è avvenuto prima che le vetture fossero tornare al parco chiuso. Un pericolo non di poco conto sia per gli stessi spettatori, ma anche per i protagonisti in pista.

A dire il vero, però, non si tratta affatto della prima volta che si verifica un episodio del genere in Canada. Se per questo nemmeno nel mondo della Formula 1. Alcuni esempi sono quelli di Melbourne (2022 e 2023) e del circuito di Interlagos dello scorso anno. Basti pensare che nel Gran Premio australiano di quest’anno è stato deciso del divieto assoluto dell’invasione di pista.

Gli steward, però, non ci stanno ed hanno espresso il loro malcontento con un comunicato pubblicato sul web: “L’Organizzatore ha ammesso che le misure di sicurezza in vigore non hanno raggiunto l’obiettivo di impedire l’ingresso in pista degli spettatori. E’ stata condivisa la relazione del Delegato Sportivo della FIA e del Direttore di Gara. Si è trattato di una situazione inaccettabile“.

Agli organizzatori, però, non è stata inflitta alcuna multa. La cosa certa, però, è che la FIA si aspetta degli importanti passi in avanti per evitare che queste cose possano ripetersi in futuro. Gli steward, sempre nel corso del comunicato, hanno espressamente richiesto al Promotore un piano di rimedio formale alla FIA. Con la speranza che, questo piano, possa risolvere le gravi preoccupazioni riportate in precedenza. “Si chiede di rivedere le misure per affrontare le preoccupazioni sollevate“.