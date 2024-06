Albania, Sylvinho: “L’Italia è una squadra forte”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Euro 2024 contro l’Italia, il ct Sylvinho ha fatto il punto sulla sua Albania. Queste le sue dichiarazioni: “Se per voi il modulo dell’Italia è un grosso dubbio, lo è anche per noi… L’Italia si adatta, gioca il 4-3-3 o il 3-4-3. Non è un problema, è una squadra tosta, difficile. Cambia qualcosa quando difendono e attaccano, ma se parliamo a livello generale l’Italia è forte a prescindere dal modulo, si difendono molto bene e concedono pochissimo. Nell’ultima parte del campo hanno giocatori molto bravi. Portiere? Dobbiamo ancora scegliere, non abbiamo ancora deciso“.

Albania, Sylvinho sul girone

Ecco le parole di Sylvinho: “È un bel casino… Capiamo la grandezza della competizione e degli avversari. Nel 2018 col Brasile iniziammo pareggiando contro la Svizzera. È un campionato molto duro, una volta che non vinci la prima gara poi magari i favoriti ti mettono in difficoltà. Noi abbiamo la nostra pressione, dobbiamo provarci. È una gara decisiva per l’Italia, per loro sì. Nel 2018 ho avuto una esperienza simile col Brasile. Noi andiamo sul campo per provarci e lì vediamo, è una competizione molto dura. In 90 minuti può succedere di tutto“.