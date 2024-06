Frustrazione Verstappen: tifosi preoccupati

Il team principal Christian Horner si è espresso su Max Verstappen. Ecco cosa sta accadendo alla Red Bull dopo il GP di Montreal

Parole suonano più come una giustificazione di facciata che come una rassicurazione sincera. I tifosi della Red Bull rimangono scettici sulle spiegazioni fornite da Horner in diretta tv a margine dell’ultima gara. Nell’ambiente aleggia ancora molta preoccupazione per il futuro della squadra e tanti dubbi permangono sullo stato d’animo di Max Verstappen.

Nonostante la vittoria dell’olandese a Montreal, il weekend è stato tutt’altro che agevole per il team Red Bull. Le difficoltà iniziate a Monte Carlo sembrano aver seguito il team anche in Canada. Durante le FP2, la monoposto di Verstappen ha subito problemi all’ERS (Energy Recovery System), costringendo la squadra a lavorare intensamente per risolvere la situazione.

Verstappen non ha nascosto il malcontento per le recenti performance della squadra. “Le ultime gare sono state piuttosto difficili, ci sono stati troppi problemi per l’intero fine settimana. E abbiamo bisogno di un weekend pulito. Soffriamo ancora molto sui cordoli e sui dossi. Possiamo lavorare in queste aree e lì potremo migliorare la vettura di parecchio” ha dichiarato l’olandese. Parole che tradiscono un certo disagio, e che non sono passate inosservate ai tifosi e agli addetti ai lavori.

Intervistato nel dopogara, Christian Horner ha cercato di placare i timori riguardanti la frustrazione di Verstappen. “No, è semplicemente esigente. Come lo siamo tutti nel team. Sta solo esprimendo il sentimento della squadra. Tutti puntano all’eccellenza, è questo il nostro obiettivo” ha affermato il team principal.

Le rassicurazioni non bastano, c’è tensione su Verstappen

Tuttavia, le parole di Horner suonano molto come un tentativo piuttosto inefficace di nascondere la polvere sotto il tappeto. Nel cercare di dipingere la richiesta di perfezione di Verstappen come una caratteristica positiva, Horner non è riuscito a dissipare del tutto le perplessità sullo stato d’animo del pilota. Infatti, sebbene Horner ammetta le difficoltà del weekend, la sua risposta sembra voler minimizzare il vero grado di insoddisfazione all’interno del team.

La questione del guasto all’ERS ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla situazione. Helmut Marko aveva inizialmente rassicurato tutti sostenendo che si trattava di un motore vecchio ma si è poi scoperto che era il propulsore più nuovo montato sulla vettura di Verstappen. Questo errore informativo non ha fatto altro che aumentare le preoccupazioni riguardanti la gestione interna del team.

Al netto delle rassicurazioni di Horner, i tifosi rimangono in allarme. La paura che Verstappen possa sentirsi frustrato e demotivato è palpabile, soprattutto considerando le aspettative altissime del pilota. La richiesta di miglioramenti sulla vettura e la necessità di weekend senza intoppi sono segni evidenti di un pilota che, pur vincendo, sente il peso delle difficoltà tecniche e gestionali.

È complicato prevedere ora cosa accadrà nelle prossime settimane. Verosimilmente Horner cercherà di presentare una facciata tranquilla e sicura, non è detto però che le sue parole riescano a nascondere del tutto le crepe che si stanno formando all’interno del team Red Bull. La frustrazione di Verstappen potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di problemi più profondi che la squadra dovrà affrontare per mantenere il pilota olandese motivato e per continuare a competere ai massimi livelli.