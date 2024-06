Italia, esordio ad un passo: testa all’Albania

Il ct ha presentato così la gara: “L’emozione è tanta, non è tensione ma felicità, siamo in un posto meraviglioso per giocare una gara bellissima. Sarà una sfida insidiosa, Sylvinho è stato molto bravo a creare questa squadra. Sarà una partita tosta”. Mancano oramai poche ore all’ esordio dell’Italia ad Euro 2024 . Spalletti deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e intanto si prepara alla gara contro l’Albania, una formazione da non sottovalutare.: “L’emozione è tanta, non è tensione ma felicità, siamo in un posto meraviglioso per giocare una gara bellissima. Sarà una sfida insidiosa, Sylvinho è stato molto bravo a creare questa squadra. Sarà una partita tosta”.

Italia, domani l’Albania: parla Silvinho

Dall’altra parte Sylvinho vuole iniziare con il piede giusto in un girone infernale con anche Spagna e Croazia contro un’Italia che per lui deve provare a vincere. Ecco le parole del ct: “Se per voi il modulo dell’Italia è un grosso dubbio, lo è anche per noi… L’Italia si adatta, gioca il 4-3-3 o il 3-4-3. Non è un problema, è una squadra tosta, difficile. Cambia qualcosa quando difendono e attaccano, ma se parliamo a livello generale l’Italia è forte a prescindere dal modulo, si difendono molto bene e concedono pochissimo. Nell’ultima parte del campo hanno giocatori molto bravi. Portiere? Dobbiamo ancora scegliere, non abbiamo ancora deciso“.

Un’esordio da non sbagliare per gli azzurri contro un’Albania pronta a battagliare per sognare uno storico passaggio del turno….