Sainz ignora l’ultimatum: firma rimandata a data da destinarsi

Carlos Sainz apprezza l’interesse della Williams, ma non ha ancora sciolto le riserve inerenti il suo futuro in Formula 1…

Una trattativa considerata da molti conclusa e solo da ratificare, da diramare, da ufficializzare. Si scopre invece che era prematuro parlarne in questi termini e non vi è ancora certezza. Carlos Sainz ha espresso la sua gratitudine al leader della Williams, James Vowles, per i suoi sforzi per ingaggiarlo ma non è ancora pronto a prendere una decisione sul suo futuro in Formula 1.

Il pilota spagnolo sta valutando le opportunità che ha sia dalla Williams che da Sauber/Audi per il prossimo anno, con tutte queste squadre che gli hanno esplicitato in maniera netta come sia lui il loro obiettivo principale per un contratto nel 2025. Sebbene l’offerta della Sauber sia sul tavolo da tempo, la Williams ha intensificato i suoi sforzi nelle ultime settimane per convincere Sainz che possono offrirgli un pacchetto abbastanza buono. Lo spagnolo è consapevole della determinazione di Vowles a ingaggiarlo, ma assicura che le proposte aperte non lo spingeranno a prendere una decisione immediata.

Carlos Sainz ha chiarito che, pur apprezzando l’interesse di James Vowles e della sua squadra, non ha ancora deciso dove andrà l’anno prossimo. “Ovviamente apprezzo l’interesse di James e le parole gentili nei miei confronti” ha fatto sapere Sainz. “La realtà è che non ho deciso dove andrò l’anno prossimo”.

L’incertezza di Sainz sul suo prossimo passo

Attualmente Sainz è concentrato su ogni fine settimana di gara. Questa pressione costante rende difficile pensare al futuro, poiché per lui ogni fine settimana è cruciale. Lo spagnolo ha dichiarato che avrà bisogno di tempo per sedersi con il suo team dirigenziale e se stesso per decidere quale sarà il suo prossimo passo. Questi i pensieri esternati da Sainz in merito al proprio prossimo avvenire con la Williams alla finestra, pronta a fornire la propria visione per il futuro.

La Williams come abbiamo detto è in trattative avanzate con Sainz, cercando di attirarlo come compagno di squadra di Alex Albon per il prossimo anno. Sebbene la squadra non stia attualmente lottando per il podio, crede di poter offrire a Sainz un ambiente in cui possa prosperare. James Vowles ha sottolineato che la Williams non è la stessa squadra di tre anni fa e sta investendo per tornare al top.

Vowles ha spiegato a ‘Sky Sports F1’ il perché Sainz dovrebbe prendere in considerazione l’idea di unirsi alla Williams: “La Williams non è la stessa Williams di tre anni fa. Vogliamo che il mondo si renda conto che siamo qui e facciamo sul serio. Stiamo investendo il necessario per tornare in prima linea”.

Parole che suonano come un ultimatum nei confronti del velocista iberico. Nel 2026, la Williams avrà uno dei migliori propulsori, se non il migliore, e ha portato persone chiave da altri team. Vowles ha sottolineato che uno come Carlos sarebbe fondamentale nella sua visione del futuro, ma la decisione finale dipende dal pilota. Purché faccia in fretta…