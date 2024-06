Ferrari, il tradimento è doppio: raggiunge Sainz nel nuovo team

A Maranello occhi puntati sul futuro dell’ingegnere: potrebbe raggiungere Sainz nel suo nuovo team? Dalla Spagna rimescolano le carte

In casa Ferrari si sta pensando al prossimo Gran premio di Barcellona, un appuntamento ritenuto fondamentale per il proseguo della stagione visto che la delusione di Montreal deve essere messa da parte.

Così sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, deludenti entrambi in Canada, intendono rialzare la testa e nel farlo dovranno mettere in campo tutto il loro innegabile talento: in Canada il monegasco è uscito anzitempo a causa di un guasto serio al motore, mentre lo spagnolo ha dovuto abbandonare la gara per via di un testacoda e di un conseguente incidente con Albon.

Ma in queste ore si sta parlando anche di mercato di piloti e, soprattutto, ingegneri, con diversi nomi che stanno circolando insistentemente e che potrebbero “tradire” proprio la Rossa di Maranello.

Ferrari, Adrian Newey segue Sainz in Williams?

Nulla è ancora detto o ufficiale, ma bisogna segnalare che la Williams sia una delle Scuderie più attive del momento avendo come primo obiettivo quello di scegliere il prossimo pilota. Si sta parlando molto di Carlos Sainz che potrebbe sbarcare a Grove con un contratto lungo e che gli permetterebbe di diventare fondamentale per il team britannico. Ma il passaggio eventuale di Sainz potrebbe sbloccare una clamorosa trattativa, rimasta in silenzio fino a questo momento. Trattativa che riguarda nientemeno che Adrian Newey, ormai ex capo progettista Red Bull.

Del suo futuro se ne sta parlando da mesi, fino a questo momento diverse squadre si sono mosse per un profilo di livello come lui. In primis la Ferrari (che resta la grande favorita), che necessita di uno come Newey per sognare in grande ed esaudire il sogno di costruire una monoposto in grado di ostacolare la Red Bull. Poi sulle retrovie sta provando timidamente a tornare alla carica proprio la Williams che potrebbe far di tutto pur di convincere l’inglese ad accettare il ritorno a Grove.

Secondo quanto scritto dall’esperto di motori Olav Mol, Newey potrebbe unirsi alla Williams assieme a Sainz, quindi in questo modo si frantumerebbero in un lampo i sogni della Ferrari.

Non c’è ancora nulla di deciso, si sa solo che la faccenda è ancora molto complessa da gestire: Newey, come noto, vorrebbe accasarsi in un team che sogna in grande, e in questo senso la Ferrari resta in lizza per arruolarlo. Al contempo la rossa deve guardarsi le spalle dunque anche dalla Williams, fermo restando la posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.