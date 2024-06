Nuova firma con la Ferrari: 105 milioni di euro

La Ferrari sta per mettere a segno un altro colpo sensazionale. Le cifre del possibile ingaggio sono davvero sorprendenti

Quanto accaduto in Canada è stato un vero e proprio choc per i tifosi della Ferrari che, adesso, sono concentratissimi sulle ultime voci di mercato. E dopo Hamilton, il Cavallino Rampante è pronto a mettere a segno un colpo da capogiro nei prossimi mesi.

Un 2025 di grandi cambiamenti per il team di Maranello che saluterà Carlos Sainz, nonostante il rendimento del pilota spagnolo – a parte Montreal – sia stato fino a questo momento impeccabile. Altre scelte hanno portato al divorzio, con Hamilton pronto a rilanciarsi e a rilanciare la Ferrari dopo anni di magra. Il sette volte campione del mondo è solo uno dei tasselli di un progetto straordinariamente ambizioso che presto potrebbe regalare un nuovo colpo di scena.

Le manovre in sede di mercato stanno proseguendo con John Elkann che ha già dato il via libera a quello che senz’altro rischia di essere il colpo più rumoroso dell’estate. Si è parlato a lungo di come altre scuderie di alta classifica potessero, alla fine, beffare il Cavallino Rampante. Ed invece no: la Ferrari pare ce l’abbia fatta ed è solo questione di tempo prima che il grande colpo venga ufficializzato del tutto. Le cifre in ballo sono davvero imponenti.

Colpaccio Ferrari, manca solo l’annuncio ufficiale

Una scelta che rischia di sconvolgere, in toto, il mondo della Formula 1. Secondo quanto riferito da ‘Business F1 Magazine’ Adrian Newey dal 2025 entrerà a far parte della Ferrari. Dopo mesi di indiscrezioni, di rumors e smentite, adesso sembra proprio che la via imboccata sia quella giusta.

Il progettista della Red Bull che, nelle scorse settimane, ha lasciato ufficialmente la Scuderia di Milton Keynes, è stato a lungo accostato alla Ferrari. E pare proprio che il geniale ingegnere, alla fine, abbia ceduto alle lusinghe del Cavallino Rampante finendo per firmare un nuovo contratto con la Scuderia di Maranello, anche se il condizionale resta quantomai d’obbligo.

Dopo essere stato accostato soprattutto a Mercedes – Wolff credeva che fosse la chiave per convincere Verstappen – e Aston Martin, alla fine Newey potrebbe unirsi alla Ferrari con un accordo siglato a cifre davvero impressionanti. Pare infatti, stando alla fonte citata, che Newey abbia firmato un contratto triennale che complessivamente gli frutterà una cifra vicina ai 105 milioni di euro. Semplicemente impressionante per gli standard odierni.

Circa 35 milioni all’anno per tre stagioni, per tentare di progettare le nuove vetture vincenti per riportando la Ferrari alla vittoria. Newey avrà la possibilità di lavorare in una Scuderia che ha sempre stimato, oltre a seguire Lewis Hamilton, pilota con cui da sempre ha desiderato collaborare in pista. Vedremo, dunque, quando ci sarà l’annuncio. Ormai sembra davvero solo una questione di tempo.