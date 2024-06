Serbia-Inghilterra 0-1: Bellingham e poco altro

Vince 0-1 l’Inghilterra contro la Serbia nella gara d’esordio ad Euro2024. Gli inglesi si impongono grazie al gol di Jude Bellingham nel primo tempo su cross di Bukayo Saka. Per la Serbia solo una conclusione di Vlahovic.

Serbia-Inghilterra, le formazioni

Serbia (3-5-2): Rajkovic; Vejkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, S.Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic; Lukic; Mitrovic, Vlahovic. Allenatore: Stoijkovic.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate

La partita, Serbia-Inghilterra 0-1

Inizio lento delle due squadre. La sblocca l’Inghilterra al 13′ con Bellingham. Il fuoriclasse del Real Madrid avvia l’azione allargando a destra su Walker che fa proseguire Saka, cross verso il centro per l’incornata prepotente del numero 10. Al 20′ la risposta serba è di Mitrovic. Errore in uscita di Alexander-Arnold, calcia subito forte col destro il numero 9 serbo senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Succede poi poco nella prima frazione con le due formazioni pericolose solo su cross. Nella ripresa l’Inghilterra gestisce e al 77′ colpisce la traversa con Kane. Palla morbida di Bowen per il colpo di testa del centravanti che si ferma sul legno, grazie anche alla deviazione di Rajkovic. All’82’ è la Serbia ad avere la palla per pareggiarla con Vlahovic. Primo squillo del centravanti juventino che si allarga e calcia col sinistro, vola Pickford per alzare la sfera sopra la traversa. Termina così la gara con la selezione dei tre leoni che porta a casa 3 punti che valgono il primato momentaneo in solitaria.