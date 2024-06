Valentino Rossi, questa è ‘follia’: “Cose mai viste”

Nessuno lo avrebbe mai detto, Valentino Rossi diventa un vero e proprio ‘problema’: “Cose mai viste fino ad ora”

Valentino Rossi non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di uno dei piloti più importanti dell’intera storia della Moto GP. Il suo successo, però, a quanto pare rappresenterebbe un ‘problema’ non da poco per la sicurezza. Dopo aver appeso il casco al chiodo il ‘Dottore’ ha deciso di iniziare una nuova avventura: quella con il team della BMW-WRT nella 24 ore di Le Mans.

A pochissime ore dall’inizio della gara c’è stata grande euforia per i suoi fans che non vedono l’ora di vederlo all’opera. Magari anche riuscire a strappare un autografo, selfie o altro pur di immortalare con lui un ricordo incancellabile. Da tre anni a questa parte l’attenzione è aumentata sempre di più grazie proprio alla presenza dell’ex fenomeno Yamaha.

Ad affrontare questo argomento ci ha pensato una persona che lo conosce molto bene: si tratta di Ahmad Al Harthy. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Mai visto una cosa del genere fino ad ora, come se la folla iniziasse a spingere per arrivare sempre più vicina al loro cantante preferito“.

Valentino Rossi diventa un ‘problema’ per la sicurezza a Le Mans

Un problema non solo per Al Harthy ma anche per il caposquadra del ‘Dottore’, Vincent Vosse. Quest’ultimo ha contattato l’Automobile Club de l’Ouest (che ha organizzato l’evento) per poter avere la massima fiducia per quanto riguarda l’incolumità degli spettatori. Una impresa che si fa sempre più “ardua” per il personale della sicurezza.

Tanto è vero che “Motorsport.com” in un comunicato ha sottolineato come poter gestire un fenomeno del genere e quanti “problemi” possano nascere. Verranno prese delle precauzioni sia per quanto riguarda la fase di pianificazione che quella degli spostamenti. Questa la nota ufficiale: “L’obiettivo principale è che l’attenzione extra non vada ad influire sul lavoro della squadra“.

In tutto, questo, però Valentino Rossi come si comporta con i suoi tifosi? Il rapporto con i sostenitori è sempre stato ottimo. Dopo la gara (ed anche prima) riserva del tempo ai suoi fans, soprattutto quando non c’è una sessione privata per gli autografi. Lo ha sempre fatto anche quando correva in Moto GP. La priorità, però, è che tutto vada per il verso giusto e che non ci siano problemi per la sicurezza.

In conclusione è stato rivelato che l’Automobile Club de l’Ouest ha chiarito di essere pronta ad adottare tutte le misure necessarie. Non è stato segnalato alcun rischio potenziale prima e durante la sessione degli autografi. I piloti, quindi, possono stare sereni.