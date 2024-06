Formula 1 sotto choc: l’annuncio sul ritiro fa tremare i tifosi

Uno dei piloti di Formula 1 più amati dell’ultimo ventennio ha le idee chiare sul suo futuro, l’annuncio è arrivato nelle ultime ore

Più passa il tempo e più l’età rappresenta un fattore di minore portata all’interno del mondo della Formula 1. Almeno per quel che riguarda i piloti più talentuosi e titolati, come ad esempio Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Il britannico e lo spagnolo, rispettivamente classe ’85 e ’81, continuano a gareggiare con la stessa voglia di sempre, al punto da offrire prestazioni nettamente migliori rispetto ad altri colleghi più giovani. Entrambi hanno già ufficializzato la loro permanenza in F1 almeno per le prossime due stagioni.

Hamilton lascerà la Mercedes per intraprendere una nuova e intrigante avventura a Maranello con la Ferrari. Alonso proseguirà il suo percorso alla Aston Martin, dove è arrivato come erede di Sebastian Vettel all’inizio del 2023, portando a Silverstone esperienza e velocità. Il campione di Oviedo guiderà per la compagine britannica fino al termine della stagione 2026, quando avrà compiuto l’età record di 45 anni. Ma cosa lo aspetta dopo?

Formula 1, Alonso e il ritiro: le parole dello spagnolo sono chiare

Come proseguirà la carriera di Alonso oltre il 2026 soltanto il tempo potrà dirlo. Intanto l’ex Ferrari e Renault è ben consapevole che il suo percorso nella massima categoria motoristica si sta pian piano avvicinando ai titoli di coda. È quanto emerge da una recente intervista rilasciata dallo stesso manico iberico ai microfoni del Times.

“So che presto arriverà, di nuovo, il momento in cui dirò ‘ciao ciao’ al 100% alla F1″, ha affermato Alonso alla nota testata britannica quando interrogato sull’argomento futuro. “E non so esattamente cosa farò in seguito”, ha poi aggiunto lo spagnolo spostando lo sguardo oltre l’orizzonte.

“È qualcosa di strano perché siamo persone privilegiate. Solo 20 persone al mondo guidano vetture di Formula 1. Perciò è logico pensare che ti piacerà farlo finché sarai competitivo. Correre, tuttavia, ti toglie tutto ciò che ti rende felice, come la famiglia ed altre cose…”, ha spiegato Nando.

Quest’ultima considerazione è stata interpretata da molti come una sorta di annuncio ‘ufficioso’ da parte di Alonso: la convinzione generale è che lo spagnolo si ritirerà nel 2026, mettendo fine ad una carriera straordinaria dopo essersi cimentato con la nuova generazione di vetture, figlie del nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore proprio tra due anni.