Leclerc davanti a Verstappen: così cambia tutto

Un colpo di scena che i tifosi della Ferrari aspettano da tempo: Leclerc supera Verstappen, il messaggio è già arrivato

Una stagione da incorniciare, o quasi, quella di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è di nuovo in vetta alla classifica e sembra che il suo regno in F1 sia destinato a durare ancora parecchio a lungo. Sperano, ovviamente, in un epilogo diverso Charles Leclerc e la Ferrari.

Dei 9 GP gareggiato fino a questo momento, Max ne ha vinti 6. Alla Ferrari è toccato ‘superare’ il campione del mondo in due occasioni: a Melbourne con Sainz e a Monaco con Leclerc. E proprio Charles, a detta di molti, viene considerato il perfetto rivale dell’olandese. Lo erano già, d’altronde, tanti anni fa sui kart con quel famoso incidente tra i due, con un giovanissimo Verstappen furioso col monegasco, ancora cliccatissimo su Youtube. Il presente, però, parla d’altro.

La stagione è ancora lunga ed in vista del prossimo GP di Barcellona, la Ferrari ha tutta l’intenzione di riscattare il disastroso weekend canadese. Montreal ha portato male, malissimo ad entrambi i piloti del Cavallino Rampante che a stretto giro – a metà gara – hanno dovuto alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla corsa.

Verstappen superato da Leclerc: il curioso paragone con l’Italia

Il sogno dei tifosi della Ferrari, quest’anno come nelle scorse stagioni, è soltanto uno: vedere Max, finalmente, dietro a Leclerc. Uno scenario difficile visto il rendimento da urlo del pilota della Red Bull e della sua monoposto, a tratti ancora oggi davvero imprendibile per tutti.

In tal senso il desiderio tanto ‘calcato’ dai ferraristi, viene inquadrato chiaramente in un post social pubblicato nelle scorse ore con un confronto tutto da ridere tra le prestazioni impeccabili di Verstappen e quanto accaduto ad inizio Italia-Albania alla Nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti.

Sotto la lente d’ingrandimento l’erroraccio di Federico Dimarco che, con una rimessa laterale scellerata, ha favorito la nazionale albanese nel passare subito in vantaggio. Le reti di Bastoni e Barella, poi, hanno fatto rientrare l’allarme regalando i primi tre punti della competizione all’Italia

“Mai una volta che Max faccia come Dimarco ad inizio partità, così che Leclerc lo passi senza problemi. Eppure non gli si chiede mica la Luna”, il messaggio esilarante diretto al pilota della Red Bull.

mai una volta che Max fa come Di Marco ad inizio partita così che Leclerc lo passi senza problemi, oh.

Eppure non gli si chiede mica la luna. — Federico Lo Forte (@FedeCollege) June 15, 2024

La speranza, in tal senso, è e sarà sempre l’ultima a morire. Ed i tifosi di Leclerc e della Ferrari non possono fare altrimenti, augurarsi finalmente di riuscire a battere in pianta stabile Verstappen che da anni domina i circuiti di Formula 1.