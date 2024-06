Napoli, tifosi gelati dall’agente di Kvara: e ora?

“Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions“. Parole dure durissime quelle con cui l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha intaccato lo stato d’animo già non altissimo della tifoseria Napoletana. La società intanto ha già risposto con un duro comunicato.

Napoli, non solo Di Lorenzo vuole lasciare

Dopo la notizia della decisione di Di Lorenzo di passare alla Juventus e con Osimhen con più di un piede lontano da Castelvolturno non aveva bisogno di un altro colpo. Kvaratskhelia infatti rappresentava il primo giocatore su cui fondare il nuovo Napoli di Antonio Conte e ora invece appare soltanto come un’altra situazione scomoda da risolvere al più presto. Parole a cui si aggiungono anche quelle del padre del calciatore: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere“. L’arrivo di Conte non sembra quindi aver placato l’emorragia delle colonne Spallettiane… con la prossime settimane che si candidano quindi ad essere ancora più calde….