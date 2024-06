Clamoroso Leclerc: lascia la Ferrari, non sarà il compagno di Hamilton

Un clamoroso colpo di scena in casa Ferrari: dalla Spagna lanciano l’ipotesi di un addio di Leclerc prima dell’arrivo di Hamilton, la rivelazione di mercato è incredibile

In pista Charles Leclerc è stato uno dei pochi a battere la Red Bull e Max Verstappen in questa stagione. Una magra consolazione, visto che l’olandese – in netto vantaggio nella classifica piloti – ha già vinto ben 6 dei 9 GP vissuti in questa prima parte di annata.

Ma intanto i margini per una rimonta ci sono eccome, visto che sia la Ferrari che la McLaren dopo gli ultimi aggiornamenti hanno dimostrato di poter essere all’altezza della Red Bull e – a tratti – anche superiore. Negli ultimi giorni, però, la serenità in casa Ferrari sembrerebbe poter essere minata da un’indiscrezione a dir poco pazzesca che riguarda Charles Leclerc. Il talento monegasco, reduce come Sainz dal ritiro nel GP di Montreal, potrebbe lasciare il Cavallino Rampante al termine dell’attuale annata.

Un’ipotesi incredibile che si accoda a quanto già accaduto quest’anno per quel che concerne il mercato piloti: le novità in vista del 2025 saranno numerose e tra queste potrebbe rientrarvi pure Leclerc. La firma di Lewis Hamilton con la Scuderia di Maranello ha sconvolto il paddock, visto lo stretto legame del sette volte campione del mondo con la Scuderia di Brackley. Toto Wolff, Team principal dei tedeschi, non ha mai nascosto il suo disappunto lanciando non poche frecciate ad Hamilton che con la testa pare già proiettato ad inizio anno nuovo.

Leclerc via dalla Ferrari: c’è già il piano

Non è stato specificato, al momento dell’ultimo rinnovo, quale sia la scadenza del contratto di Leclerc. Si vocifera di una durata quinquennale con il 2029 come anno di potenziale rilascio. In realtà, pare che nell’accordo sia stata inserita anche una clausola. E così, dalla Spagna, si fanno sempre più forti le voci di un addio del pilota di Montecarlo a fine stagione.

‘Donbalon.com’ riporta come la Mercedes ed in particolare Toto Wolff starebbero pensando a Leclerc, nell’ambito di una rivoluzione totale dopo i risultati poco incoraggianti ottenuti negli ultimi tempi. Con Kimi Antonelli che con ogni probabilità prenderà il posto di Hamilton, a far posto al monegasco sarebbe eventualmente George Russell. Un pilota di grande talento, non del tutto espresso in questi suoi due anni alla guida della Mercedes. E per tale ragione Wolff, che vuole tornare il prima possibile a competere ai massimi livelli, starebbe pensando di rimpiazzarlo.

Tra i nomi in lista quello di Leclerc ma anche Norris, due dei talenti più brillanti della Formula 1 che con una macchina sufficientemente competitiva potrebbero spingersi all’attacco immediato di Verstappen e della Red Bull. Tutto ciò, la ristrutturazione totale disegnata da Toto Wolff, potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulle altre scuderie scatenando un effetto domino che causerebbe tantissimi cambiamenti alla griglia di partenza del prossimo anno.