Il mese da sogno di Stephen Pagliuca: prima l’EL con l’Atalanta, poi l’NBA coi Celtics

I Boston Celtics annichiliscono i Dallas Mavericks in gara-5 e conquistano il 18° titolo della loro storia. Al settimo cielo anche Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Celtics e dell’Atalanta: “Vincere due titoli come l’Europa League e la Nba è qualcosa di assolutamente incredibile, è stata una stagione indimenticabile”. 22/05 l’Atalanta vince l’Europa League, 18/06 i Boston Celtics conquistano l’NBA: chi l’avrebbe mai detto.

Di seguito il comunicato dell’Atalanta: “Atalanta BC si congratula con i Boston Celtics e Stephen Pagliuca per la conquista del titolo NBA. Con la vittoria per 106 a 88 sulla formazione texana dei Dallas Mavericks nella gara 5 delle Finals giocatasi alla TD Garden di Boston, la franchigia dell’Atlantic Division è entrata per la 18esima volta, a 16 anni esatti (17 giugno 2008) dall’ultimo titolo, nell’albo d’oro del campionato NBA, diventando così la squadra più vincente nella storia della Lega”.

Due successi leggendari: la Dea non alzava un trofeo da 61 anni, inoltre la tripletta di Lookman contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di mettere a segno il primo trionfo internazionale della storia nerazzurra. Stesso discorso per la franchigia di Boston che ha interrotto un digiuno di 16 anni e grazie al successo contro Doncic e compagni ha aumentato il suo personale record di titoli vinti in NBA.