Pedullà: “Cesena, per la panchina c’è Mignani”

Il Cesena è rimasto con il cerino in mano. Immaginava di avere in pugno Roberto D’Aversa, ma l’ex allenatore del Lecce aveva sempre sostenuto che in caso di proposta dalla Serie A avrebbe dato la precedenza. Domenica scorsa si è materializzato l’Empoli, anche se in Romagna se ne sono accorti soltanto ieri pomeriggio, e gli accordi sono stati raggiunti rapidamente (contratto biennale). E il Cesena adesso? Aveva già parlato con Michele Mignani prima di raggiungere un accordo con D’Aversa, quindi è un’opzione che può tornare attuale. All’interno di una lista che comprende Massimiliano Alvini e un possibile outsider. Semplici piace, ma almeno fin qui non ci sono stati contatti diretti.