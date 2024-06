Alonso dice basta: l’annuncio gela i tifosi

Fernando Alonso è ancora oggi uno dei protagonisti della Formula 1 ma il tempo di dire basta sembra essere arrivato

Fernando Alonso ha trovato una seconda giovinezza alla guida dell’Aston Martin e continua a divertirsi come ai bei tempi. Alla soglia dei 43 anni, però è inevitabile pensare al ritiro.

La voglia è ancora quella di un ragazzino, anche se l’anagrafe racconta altro. Fernando Alonso è uno dei piloti di punta in Formula 1, nonostante le tante battaglie portate a termine. Lo spagnolo ha conquistato in carriera due titoli mondiali ma almeno altrettanti gli sono sfuggiti solo per sfortuna (basti ricordare il campionato del 2010 con la Ferrari).

Con il progetto Aston Martin ha ritrovato motivazione, tornando a lottare per il podio (quest’anno è ancora all’asciutto) e confrontandosi con i migliori. Di certo il sogni di poter andare alla Red Bull lo aveva stuzzicato e non poco, nel momento in cui sembrava che uno tra Sergio Perez e Max Verstappen avrebbe potuto lasciare Milton Keynes.

Fernando Alonso prossimo al ritiro, annuncio inequivocabile

Nulla di fatto e rinnovo con l’attuale team che è diventato realtà ad aprile, con la scadenza ora fissata al 2026. Fra un paio di stagioni, Alonso avrà 45 anni e sarà avviato verso ogni record di longevità tra i piloti di tutti i tempi (potrebbe ricordare Fangio in questo). Ma lui si sente ancora un vincente anche se è consapevole del tempo che passa e di un ritiro che sarà inevitabile.

Parlando al Times, in una recente intervista, Alonso ha riconosciuto di essere ormai sempre più vicino alla fine della sua lunga carriera. Un passo che prima o poi dovrà compiere, salutando definitivamente la Formula 1 e dedicandosi ad altro.

“So che arriverà presto il momento in cui saluterò la F1 e non so ancora cosa farò”, ha spiegato Alonso al giornale inglese. Poi ha aggiunto: “Quando avevo l’età di Max (Verstappen, ndr) non pensavo che avrei corso così a lungo. Poi ho scoperto, anche quando ho deciso di smettere, che non potevo“.

Vedremo quindi se per Fernando ci sarà un nuovo capitolo in F1 oltre il 2026 (magari anche con un altro ruolo) o se veramente questo con l’Aston Martin è stato il suo ultimo contratto firmato. Una cosa sarà certa il giorno del suo ritiro, un pilota come l’asturiano mancherà terribilmente a tutti gli appassionati di motori.