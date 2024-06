Spagna, De La Fuente: “Rodri per noi chiave, tutta la squadra sta bene”

Conferenza stampa pre-Italia, per l’allenatore della Spagna, Luis De La Fuente: “Rodri per noi è chiave, in nessun momento abbiamo parlato della sua diffida. Tutta la squadra sta bene. Abbiamo relazioni molto positive su quello che abbiamo fatto, però ho visto nazionali molto buone. Noi proviamo a essere superiori interpretando le situazioni di gioco con differenti registri. Spalletti è un grande allenatore, dovremmo anche noi valorizzar di più i nostri giocatori. Spagna-Italia? È di un livello tale che potrebbe essere una finale”.