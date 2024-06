Brutte notizie per Schumacher: fan sconvolti

Michael Schumacher battuto. La rivelazione che tutti i suoi tifosi temevano da tempo: non arrivano buone notizie

Sette Mondiali in bacheca ed un’era in cui è sembrato invincibile soprattutto alla guida della Ferrari. Michael Schumacher rimane, a dodici anni dal suo ritiro ufficiale dalle corse, un emblema del mondo della Formula 1. Un mondo che il 29 dicembre 2013 ha rischiato di dovergli dire addio.

Il tedesco ha sempre amato l’adrenalina, anche lontano dai circuiti di tutto il mondo. Paracadutismo e non solo, Schumi ha però rischiato di morire per una sicuramente più ‘banale’ caduta dagli sci. Sulle nevi di Meribel, i soccorsi ed una vita stravolta per sempre: così come quella della sua famiglia che non ha potuto fare altro che stargli accanto e pagare delle costosissime spese mediche che fino a questo momento – undici anni dopo – hanno raggiunto quota 70 milioni di euro.

La sua salute rimane il tema caldo per i tantissimi fan sparsi nel mondo ma il riserbo tratteggiato da sua moglie Corinna non ha fatto filtrare praticamente niente, o quasi, nel corso dell’ultima decade. Del ‘Kaiser’ rimangono i record, un talento innato plasmato grazie a suo papà Rolf sui kart sin da bambino ed un nome tramutatosi in leggenda.

A tal proposito Max Verstappen, attuale campione del mondo con la Red Bull, ha stilato una classifica dei 5 piloti migliori della storia mettendo proprio Michael al primo posto. Un rispetto ed una stima che partono da lontano, visto che l’olandese è cresciuto con Mick e che Michael è stato per lui una sorta di zio sportivo acquisito visto il rapporto con papà Jos. Ad ogni modo proprio da Michael Schumacher a Max Verstappen, è nero su bianco un dato che ha spiazzato i tifosi dell’ex pilota della Ferrari.

Verstappen ‘batte’ Schumi: il dato è incredibile

Con il Gran Premio di Montreal in tasca Max Verstappen si è concesso un enorme slancio verso il suo quarto mondiale con la sesta vittoria del 2024 su nove GP disputati. L’olandese ha quindi raggiunto la sua vittoria numero 60, una cifra pazzesca che in pochi sono stati in grado di toccare.

Solo Michael Schumacher e Lewis Hamilton, in passato, ce l’hanno fatta. Ma c’è un dato che ‘avvantaggia’ l’olandese sia rispetto al tedesco che al futuro ferrarista. È infatti impressionante notare come Verstappen vi sia riuscito ad appena 26 anni rispetto ai due colleghi più titolati. Schumacher ottenne questo particolare record a 33 anni e 6 mesi, quando vinse il GP in Gran Bretagna il 7 luglio 2002. Discorso analogo per il pilota di Stevenage.

Hamilton vinse il suo sessantesimo Gran Premio nel 2017, a Singapore, quando aveva 32 anni e 8 mesi. Sei anni in ‘ritardo’ rispetto a quanto fatto registrare recentemente da Max. Davvero pazzesco. Per le percentuali di vittorie Michael Schumacher rimane, al momento, troppo lontano. Al suo 60esimo GP il tedesco aveva già vinto il 35% delle corse a cui aveva preso parte: 29% per Hamilton mentre Verstappen è adesso al 30%.