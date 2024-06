Dramma nello sport: l’ex campione è scomparso

Un vero e proprio dramma quello che ha colpito il mondo dello sport, l’ex campione sta vivendo un momento terribile

Scomparso così, da un giorno all’altro, senza che nessuno sappia dove sia andato a finire. Una vicenda che riguarda il mondo dello sport, in particolar modo il ciclismo, e lascia gli appassionati completamente senza parole. Negli ultimi giorni si è alzato il polverone mediatico riguardante Bradley Wiggins. L’ex stella del ciclismo britannico ha fatto perdere le sue tracce.

Pochi giorni fa si era parlato di lui, ma per una brutta notizia: era stato dichiarato in bancarotta da parte del tribunale di Lancaster. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’ex sportivo non abbia più un posto dove vivere né altro. Questo è quello che ha fatto sapere il suo avvocato che ha voluto lanciare un appello: “Non ha più un soldo e nessuno sa dove sia finito“.

Un fallimento economico che lo ha ridotto nella disperazione più totale. Il suo debito, nei confronti di diversi creditori, supera il milione di euro. Dopo la sentenza del tribunale il giudice gli ha fatto confiscare tutti i beni. Non solo: sono state messe all’asta anche le cinque medaglie olimpiche che ha conquistato per cercare di raccogliere la somma del debito.

Bradley Wiggins è scomparso, si teme per la sua vita

Il suo avvocato, Alan Sellers, è disperato. Così come lo sono i familiari di Wiggins. Non ha un indirizzo ed è da considerarsi, a tutti gli effetti, un vero e proprio senzatetto come confermato dal legale. Tra i 20 creditori che si aspettano ancora soldi da lui spunta anche il nome della sua ex moglie, Catherin. I due avevano divorziato nel 2020 ed in precedenza hanno avuto due figli.

A dire il vero, però, i suoi problemi economici non sono affatto una novità per il Regno Unito. Nel novembre del 2023 la situazione è peggiorata. La sua società, la “Wiggins Rights Limited“, non era riuscita a ripagare il debito di 1,15 milioni di euro. L’ex ciclista aveva sempre dichiarato che i problemi fossero nati dalla cattiva gestione di altre persone, di amministratori dei suoi beni ed altri individui che lo avrebbero rovinato.

Dal punto di vista sportivo, però, è ricordato in positivo per aver conquistato appunto ben cinque medaglie olimpiche. Purtroppo, però, la sua infanzia non è stata affatto delle più semplici: a 13 anni è stato vittima di violenze da parte del patrigno. Momenti che il 44enne non è mai riuscito a superare. Adesso, però, i problemi si moltiplicano e si teme seriamente per il suo futuro.