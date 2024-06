Euro2024, Spagna-Italia: le formazioni ufficiali

Tra circa un’ora Spagna e Italia scenderanno in campo alla Veltins Arena di Gelsenkirchen per la 2^ gara del girone B del Campionato Europeo 2024. Dopo la la vittoria di entrambe nella prima giornata e il pareggio ieri tra Albania e Croazia, le due formazioni hanno l’occasione imperdibile di archiviare il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Ecco dunque come Luis de la Fuente e Luciano Spalletti schierano le loro squadre in vista della sfida.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, N. Williams. CT Luis de la Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT Luciano Spalletti.