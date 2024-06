Inghilterra, Southgate: “Dobbiamo fare meglio”

Al termine del match finito 1-1 tra Danimarca e Inghilterra, si è espresso il ct inglese, Gareth Southgate: “Chiaramente non è andata bene come speravamo. Al momento non stiamo sfruttando bene il nostro possesso palla abbastanza bene e c’è un altro livello che dobbiamo trovare. Dobbiamo pressare sugli avversari meglio di come abbiamo fatto in queste due partite. Al momento non stiamo giocando come vorremmo“.

Inghilterra, Southgate su Arnold

Su Alexander-Arnold?: “Ha avuto alcuni momenti in cui ha dato quello che ci aspettavamo, purtroppo non abbiamo un sostituto naturale per Kalvin Phillips. La sostituzione di Kane? Avevamo bisogno di energie nuove, abbiamo giocato due partite in pochi giorni. Avevamo bisogno di forze fresche. Harry ha giocato solo 90 minuti nell’ultimo mese, quindi questa è la decisione che abbiamo preso.

C’è una mole di lavoro enorme da fare. Comprendiamo che la gente è rimasta delusa da queste prestazioni ed è giusto che sia così. Dobbiamo fare meglio“.