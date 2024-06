Lakers, LeBron James resta e scambio tre per uno per tornare a vincere

LeBron James può restare ai Los Angeles Lakers che hanno intenzione di mettere a segno un grande colpo di mercato per tornare a vincere

Negli ultimi mesi si è parlato davvero tanto del futuro di LeBron James che ancora non ha rinnovato il suo contratto con i Los Angeles Lakers e senza in estate potrebbe diventare free agent, stuzzicando moltissimo l’interesse dei top club di NBA.

King James non ha preso, però, una decisione definitiva al riguardo e tutto è ancora possibile, anche una permanenza ai Los Angeles Lakers che sperano di poter vantare in rosa per un’altra stagione ad uno dei giocatori più forti di sempre della NBA. Per poter convincere LeBron, tuttavia, servirà un progetto ambizioso che possa permetterei ai gialloviola di giocarsi il titolo di NBA fino in fondo diversamente da quanto accaduto quest’anno.

Nella stagione appena trascorsa il team di Los Angeles si è fatto eliminare al primo turno dei play-off dai Denver Nuggets in maniera netta ed il prossimo anno occorre obbligatoriamente fare meglio. Per farlo, i Lakers non solo vogliono trattenere LeBron James, ma vogliono anche regalarsi un grande colpo di mercato che, secondo ‘El Gol Digital’, porta il nome di Jimmy Butler dei Miami Heat e la squadra di LA è pronta a sacrificarne tre pur di poterlo avere nelle proprie fila.

Los Angeles Lakers, si pensa al colpo Butler: scambio clamoroso

La stagione di NBA da poco conclusasi è stata fortemente negativa per i Los Angeles Lakers che sono pronti ora a mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Il team viola e oro è alla ricerca di nuovo coach per la prossima stagione ed allo stesso tempo sta studiando possibili colpi di mercato oltre a portare dalla sua Bronny James per convincere papà LeBron a restare.

Tuttavia, King James si aspetta anche manovre importanti in entrata per poter restare e lottare per grandi traguardi ed i Lakers paiono decisi a non deludere le sue aspettative. Secondo ‘El Gol Diigtal’, infatti, nel mirino dei Lakers sarebbe finito Jimmy Butler dei Miami Heat per il quale il team viola ed ora sarebbe pronto a rinunciare a tre giocatori, mettendo in piedi un’operazione di scambio clamorosa.

Ad abbandonare i Lakers per piazzare questo colpo potrebbero essere Austin Reaves, Rui Hachimura ed uno tra Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt, con il secondo che ha al momento più chance di restare rispetto al primo. Il team di Los Angeles, comunque, sta ancora valutando attentamente questo maxi scambio, cercando di individuare i pro ed i contro dell’operazione che dovrà convincere allo stesso tempo anche i Miami Heat.

Per rinunciare a Butler, gli Heat avrebbero bisogno di portare in rosa un altro top player e quelli citati non possono essere considerati all’altezza del numero 22. Più che con i Lakers, infatti, i Miami Heat preferirebbero uno scambio con l’Atlanta per portare dalla propria parte Dejounte Murray e l’operazione in questo caso sarebbe vantaggiosa per entrambe le squadre rispetto a quella sopracitata.