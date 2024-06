Ultim’ora Federer da brividi: “Ho pianto tanto”

Roger Federer è stato protagonista di un’intervista da brividi in cui ha svelato cosa gli è accaduto in un momento particolare della sua vita

Roger Federer è uno dei tennisti più grandi di tutti i tempi. Di lui si sta parlando in questi giorni per l’uscita del docufilm “Gli ultimi dodici giorni”, disponibile su Amazon Prime a partire da giovedì 20 giugno. Come suggerisce il titolo, si parla degli ultimi dodici giorni da tennista professionista prima del ritiro dello svizzero, avvenuto il 24 settembre 2024 alla Laver Cup.

Prima dell’uscita del documentari, Federer è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi affrontati affrontati dallo svizzero che ha svelato anche dei particolari inediti che lo riguardano.

Il momento del ritiro non è mai facile per gli atleti professionisti, anzi, è da sempre temuto anche perché non si sa cosa ci sarà dopo. L’incognita non è stata da meno per Federer, protagonista di un addio struggente, anticipato da giorni davvero molto impegnativi da affrontare prima del fatidico momento.

La confessione di Federer dopo la fine della carriera: le parole da brividi

Fu un momento molto toccante ed emozionante per tutti, non solo i suoi fan. L’immagine con Nadal, stretti mano nella mano in lacrime, resterà nella storia dello sport. Di questo e tanto altro si parla nel docufilm realizzato da Amazon Prime per l’ex campione svizzero.

“Ho pianto tanto” rivela Federer nell’intervista, riferendosi a quando “ho visto in anteprima il film insieme ai registi, è stato incredibile rivivere quelle emozioni”. “In quel momento accetti davvero che la tua carriera sia finita”, questa l’amara rivelazione del tennista che poi ha proseguito: “Sono davvero narrati gli ultimi 12 giorni della mia carriera anche perché non ero pronto per girare un film sulla mia vita”.

Il documentario narra di quanta sofferenza ci sia dietro la vita di uno sportivo, anche dal punto di vista umano. “Tutto quello che i registi hanno girato, inizialmente, era destinato solo per me e la mia famiglia ma poi ci siamo detti che sarebbe stato più bello pubblicare il tutto, in modo che anche i fan possano guardarlo” svela lo svizzero, aumentando l’attesa degli appassionati.

Una chiosa anche sulla sua carriera da…attore: “No, non sono bravo” dichiara un divertito Federer. “Sono sempre stato me stesso, ho voluto raccontare la mia splendida esperienza nel mondo del tennis e d’altronde pensavo di soffrire molto di più dopo il ritiro”.