Annuncio improvviso su Zanardi: fan commossi

Arriva un annuncio su Alex Zanardi: i fan si riversano sui social commossi per l’avvenimento

Alex Zanardi resta un campione indimenticabile al di là delle sfortune contro le quali ha dovuto battagliare. La sua vicenda ha colpito particolarmente diversi tifosi che non smettono di pensare e pregare per lui. L’ex pilota è un esempio vero di resilienza, ottimismo e forza nei confronti delle avversità che la vita propone. Il suo carisma è innato e spesso ha fatto da sprono a tante persone che hanno affrontato il suo stesso calvario.

Zanardi era un pilota di rilievo, famoso anche in Formula 1, quando nei primi anni 2000 fu vittima di un primo grave incidente che gli costò l’amputazione delle gambe. L’azzurro, grazie alla sua innata voglia di vivere, non si diede per vinto: il richiamo dello sport e della competizione era troppo forte. Si è così reinventato nel mondo della handbike, disciplina molto cara a diversi atleti paraolimpici che proprio l’ex pilota ha di fatto reso celebre in Italia. Il tutto prima del secondo incidente che lo portò a schiantarsi contro un camion proprio mentre era alla guida della sua speciale bicicletta.

Arriva l’annuncio su Alex Zanardi: tifosi in lacrime per l’ex pilota

Sono passati quattro anni esatti da quel tragico giorno. Era il 19 giugno del 2020. Da allora poco o nulla si sa sulle sue condizioni, se non che è uscito dall’ospedale e si trova attualmente a casa. La famiglia non vuole far trapelare nulla. Per questo diversi tifosi continuano a pensare a lui e continuano a pregare.

In questi giorni si è tornato a pensare a lui ancor di più rispetto al solito proprio per la concomitanza con il nefasto anniversario. In molti sui social hanno ricordato il tragico avvenimento, come ad esempio questo tifoso su “X”: “Sono passati esattamente 4 anni dall’incidente. E lui lotta! Come ha sempre fatto. É un uomo straordinario prima ancora di uno sportivo incredibile che ha fatto cose impensabili prima di lui. Un meraviglioso essere umano da prendere ad esempio. Un grande abbraccio”.

Quattro anni di timori, quattro anni con il fiato sospeso, di speranza. Dalle testimonianze di tutti si nota come l’azzurro sia un esempio di lotta contro le avversità della vita. Sono diverse le persone che nel corso del tempo hanno raccontato come lo stesso Zanardi sia stata una fonte d’ispirazione nei momenti di difficoltà. Questo è l’ex pilota: la speranza è che non smetta mai di lottare.