Lutto nello sport: Valentino Rossi in lacrime

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il motorsport. Ci ha lasciato una persona legatissima a Valentino Rossi

Una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Un lutto che ha colpito, in particolar modo, il mondo del motociclismo che perde una figura chiave per molti piloti. Tra questi anche Valentino Rossi che ha avuto l’onore di conoscerlo e di lavorarci insieme.

Una perdita importante per Vale che piange la scomparsa di Guido Mancini, morto a 86 anni dopo un lungo ricovero in ospedale. Soprannominato “Il Mago” è stato parte importante dell’avvio di carriera di moltissimi piloti che, a lungo andare, hanno fatto strada. Tra questi, appunto, proprio Valentino Rossi.

Mancini è stato il primo meccanico di Valentino nella sua carriera da pilota. Prima della sua scomparsa, il nativo di Urbino ha speso parole di elogio per lui, proprio come ha sempre fatto quando ce ne è stata occasione: “Un capo tecnico vecchio stile. Era abituato a far crescere i giovani piloti. Mi ha insegnato molto“.

Lutto nel motociclismo, addio a Guido Mancini

Ovviamente nel corso della sua carriera, Mancini non ha avuto a che fare solamente con Rossi ma con tanti altri piloti che hanno scritto pagine importanti di storia in questo sport. Tra questi Loris Capirossi, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e Romano Fenati.

Il suo modo di fare e di lavorare era molto apprezzato da tutti. Il “Mago” o “Guiden” (come veniva chiamato nei box) sapeva unire la sua anima da tecnico a quella da pilota. E’ stato il creatore della “Sandroni 125”. Per chi non lo sapesse, inoltre, ha disputato anche ben 10 gare nel Motomondiale tra il 1973 e 1980.

I funerali si svolgeranno nella giornata di lunedì 24 giugno, alle ore 10, presso la Chiesa parrocchiale di San Luigi Gonzaga a Pesaro. Un dolore enorme per i suoi quattro figli: Gianluca, Beatrice, Luana e Laura che perdono una figura chiave della loro vita. Tantissimi, nel frattempo, sono i messaggi di cordoglio che sono stati postati sui social network per la famiglia di Mancini.

Una notizia dolorosa per Valentino. Una settimana fa l’ex campione di MotoGP ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans con la BMW. Purtroppo, Rossi si è dovuto ritirare per l’incidente di un compagno di squadra, proprio quando il suo team era in testa alla corsa nella categoria di appartenenza.