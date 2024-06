Nuovo team dopo la Ferrari: ritorno clamoroso

Dopo la lunga esperienza con la Ferrari, un protagonista della F1 non si è ancora rimesso in gioco ma sembra essere giunto il momento per farlo

La stagione 2024 di Formula 1 si sta vivendo continuamente su due piani, ovvero quello che si osserva e apprezza in pista e il mercato che coinvolge i principali operatori del settore, dai piloti agli ingegneri. Le prime notizie sono giunte già ai nastri di partenza con la firma di Lewis Hamilton con Ferrari dal 2025, quindi il contestuale addio di Carlos Sainz alla Scuderia di Maranello. Checo Perez ha rinnovato con Red Bull e Yuki Tsunoda con Racing Bulls per il 2025. Prima ancora Fernando Alonso ha deciso di proseguire con Aston Martin e nemmeno Alexander Albon cambierà scuderia, rimanendo in Williams. Esteban Ocon, invece, a fine stagione lascerà Alpine.

Tra queste novità, si cerca lo spazio necessario per trovare il futuro di Carlos Sainz, il quale potrebbe essere proprio il prossimo pilota della Williams. Tuttavia, si opera anche dal punto di vista delle menti pratiche, che sono dietro le monoposto e perciò dalla Spagna si vocifera di un gradito ritorno al Circus: Mattia Binotto, dopo essere stato il team principal della Ferrari fino al 2022, può rientrare dalla porta principale.

L’ex dirigente della Scuderia di Maranello – secondo ‘Motorsport Total’ – è fra i candidati per una nuova posizione tecnica in Aston Martin. D’altronde si aggira fra i paddock da un po’, senza però avere scelto una nuova sistemazione e ruolo in nessuno di essi. Tanto girovagare potrebbe portarlo ad approdare proprio nel team britannico.

Dopo l’esperienza in Ferrari, torna in Formula 1: Aston Martin l’aspetta

È davvero difficile immaginare Mattia Binotto con una tuta che non sia rossa, avendola indossata dal 1995. Il suo volto è stato accostato per anni a quello di Michael Schumacher, avendo lavorato insieme alla vittoria di cinque titoli consecutivi. Nel 2016 poi l’ingegnere ha compiuto un ulteriore passo in avanti, divenendo direttore tecnico e poi team principal. Un percorso di alti e bassi, fino all’interruzione di una storia condivisa con l’arrivo in Ferrari di Frederic Vasseur.

Pare che Lawrence Stroll, proprietario dell’Aston Martin, sia molto deluso dall’inizio di stagione del suo team, perciò intende rafforzarlo con nuove figure dalla grande esperienza, anche per poter gareggiare in continuità con lo scorso anno nel campionato dei Costruttori. Chi meglio di Binotto per rimettersi in pari? La suggestione avanza.