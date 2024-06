Ritorno importantissimo in Formula 1, tifosi in estasi: è mancato a tutti

La Formula 1 potrebbe accogliere un ritorno importantissimo, in grado di far felici tutti gli appassionati, come non avveniva da tempo

Le regole della classe regina sono in continuo divenire e anche questa volta si discute di un tema particolarmente delicato che potrebbe aprire uno scenario incredibile per i prossimi anni. Un ritorno a cui tutti ambiscono da tempo.

La Formula 1 sta vivendo l’ultima parte dell’era ibrida, o perlomeno di questa tipologia di ibrido. Si perché dal 2026 vedremo delle nuove power unit fare capolino nel Circus, con una nuova sfida per tutti i costruttori. Ci sarà l’abolizione dell’MGU-H e una nuova ripartizione della potenza. Le vetture saranno complessivamente più leggere di circa 30 kg e avranno 100 cavalli di potenza in più, grazie alla parte elettrica, che salirà dagli attuali 120 a 350 kilowatt (da circa 160 cv a circa 475).

Ci sarà quindi un rapporto quasi 50-50 tra parte endotermica ed elettrica e verranno introdotti i carburanti ecologici. Insomma una vera svolta che sta impegnando e non poco le case costruttrici per trovare le giuste soluzioni in merito. Ma questo passo in avanti a livello di motorizzazioni potrebbe rappresentare solo una breve parentesi, per lasciare poi spazio ad un clamoroso ritorno.

Formula 1, Domenicali traccia la via del futuro: stop all’ibrido e ritorno ai motori endotermici

Secondo quanto dichiarato dal CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, potrebbe esserci un gradito ritorno per tutti gli appassionati. Si para infatti di un futuro senza motori ibridi, in cui tornerebbero a farla da padrone i propulsori a combustione interna.

Parlando ai microfoni di ‘Auto Motor und Sport’, Domenicali ha spiegato: “Credo che con i prossimi regolamenti potremo limitarci all’utilizzo di un carburante sostenibile, se saremo in grado di dimostrare che produciamo zero emissioni”. Poi sul possibile ritorno all’endotermico aggiunge che le monoposto sarebbero più leggere e meno complesse e “potremo finalmente sentire un bel suono, cosa importante per i tifosi”.

Insomma una bocciatura dell’elettrico, cosa che Domenicali ha voluto smentire, per un ritorno al glorioso passato. Per ora si tratta solo di previsioni a lungo raggio ma che potrebbero ben presto tramutarsi in realtà. D’altronde anche nell’Automotive del futuro si parla con sempre più insistenza di un possibile utilizzo dei carburanti ecologici come nuova soluzione per l’ambiente, risolvendo il problema delle emissioni. Niente più EV e motori a combustione che potrebbero essere adattati e riutilizzati. Il futuro potrebbe assomigliare molto al passato.